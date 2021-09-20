Джонсон заставит платить компанию богатейшего человека мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заставит корпорацию богатейшего человека мира Джеффа Безоса Amazon платить в государственный бюджет «справедливую долю налогов», пишет Bloomberg.

На встрече с главой компании Amazon Джонсон планирует обсудить налоговую отчетность компании. Мировые лидеры сомневаются, что техногигант честно выполняет свои обязательства по отчислениям в бюджеты государств. Британское правительство обеспокоено уплатой налогов Amazon, так как, по данным The Guardian, ее доходы в Великобритании увеличились более чем на 50 процентов в 2020 году, достигнув 20,63 миллиарда фунтов (28,24 миллиарда долларов).

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В июне Большая семерка, объединяющая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, объявила о подписании соглашения по налогообложению крупнейших мировых технологических компаний. Документ разработали, чтобы регулировать деятельность цифровых гигантов, таких как Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (головная компания Google). По новой договоренности, страны G7 установят минимальную ставку корпоративного налога в 15 процентов. Критерии для отбора компаний, которые обяжут отчислять средства в бюджеты государств, еще обсуждаются. Одним из возможных условий является рентабельность (отношение прибыли к выручке) компании, равная или превышающая 10 процентов. Если такой критерий отбора будет принят, Amazon сможет избежать уплаты налогов, так как рентабельность корпорации в 2020 году составила всего 6,3 процента. Министр финансов США Дженет Йеллен заявила, что стороны соглашения в любом случае найдут способ подчинить корпорацию новым налоговым правилам.

Джонсон также планирует обсудить с бизнесменом условия труда сотрудников Amazon. В мае компания заявила, что собирается нанять еще 10 тысяч человек в Великобритании, доведя общую численность персонала в стране до 55 тысяч к концу 2021 года. Премьер-министр Великобритании поднимет вопрос рабочих условий, так как наибольшее число рабочих мест появится на складах и в центрах приема посылок, и недавно Amazon обвинили в некорректном обращении с сотрудниками этих отделов.

