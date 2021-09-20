Путин представил кандидатов на пост главы Дагестана

Путин представил Абдулхаликова, Давдиева и Меликова на должность главы Дагестана

Президент России Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана. В их число вошли врио главы республики Сергей Меликов, Самир Абдулхаликов и Камил Давдиев. Об этом сообщается на сайте Народного собрания региона.

Уточняется, что Абдулхаликов Самир является членом избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса, а Давдиев Камил — заместителем председателя Народного собрания Республики Дагестан.

Ранее сообщалось, что прежний глава Дагестана Владимир Васильев стал советником президента России Владимира Путина. Он руководил республикой с сентября 2018 года.