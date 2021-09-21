Ветеран спецназа рассказал о правильном поведении при нападении преступников

Ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал о правильном поведении, способном защитить человека при нападении преступников, в том числе, на учебные заведения. Рекомендации бывшего спецназовца во вторник, 21 сентября, публикует РИА Новости.

При попадании в заложники ветеран рекомендует подчиняться требованиям преступников, но постараться найти укрытие, например, лечь под парту и чем-нибудь защититься, чтобы при штурме не попасть под пули. Комментируя действия профессора Пермского госуниверситета Олега Сыромятникова, который продолжил вести лекцию во время стрельбы, Гончаров назвал преподавателя человеком со стальными нервами.

Однако экс-спецназовец отметил, что решение забаррикадироваться и продолжить занятия могло кончиться трагедией, если бы преступник прорвался внутрь. «Как можно вообще воспринимать учебный материал, когда в коридоре слышатся выстрелы? У этого педагога были стальные нервы, но никто не дал бы гарантию, что преступник не разнес бы дверь из дробовика», — подчеркнул Гончаров.

Ранее 21 сентября сообщалось, что профессор Сыромятников объяснил свое решение продолжать лекцию, не смотря на опасность, попыткой сдержать панику среди учеников. Выяснилось, что до преподавательской деятельности он служил в милиции.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров — при задержании был ранен и доставлен в больницу.