В Британии назвали заданную Мишустиным задачу студентам прекрасной головоломкой

Британский писатель и колумнист Алекс Беллос назвал математическую задачу, которую премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся физтех-лицея имени П. Л. Капицы, прекрасной головоломкой. Об этом он написал в материале газеты The Guardian.

По мнению колумниста, прелесть задачи состоит в том, что для ее решения не разрешается использовать измерительные приборы.

Беллос отметил, что не каждый день можно увидеть, как политик пишет математическую задачу на доске и решает ее.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Мишустин посетил физтех-лицей и предложил решить математическую задачу учащимся выпускного класса. Премьер-министр предложил ребятам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов.

В ходе общения со школьниками и выпускниками лицея премьер-министр также вспомнил о том, как не поступил в МГУ имени Ломоносова после окончания школы. По его словам, МГУ был именно тем вузом, в котором хотелось учиться, однако для зачисления на экономический факультет ему не хватило полбалла. Мишустин добавил, что впоследствии «вместе с пятерками» пошел на вечернее отделение в Московский станкоинструментальный институт (ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»).