Зеленский назвал пережившего покушение советника теплым и близким другом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал теплым и близким другом своего советника Сергея Шефира, пережившего покушение под Киевом. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Зеленский назвал покушение попыткой давления на него, однако заявил, что повлиять на Шефира невозможно.

«Скажу вам откровенно: для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг», — добавил он.

Украинский лидер заверил, что будет проведено расследование. «Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли», — отметил он.

Зеленский также призвал обратить внимание на риторику украинских и российских СМИ. «Очень интересно, когда совпадает некоторая риторика с российской стороны, и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей, которые присутствуют среди депутатского корпуса Верховной Рады Украины. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что нападение на его советника никак не повлияет на проводимую государством политику. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заверил президент.