Спикер Рады прокомментировал покушение на советника Зеленского

Спикер Рады Разумков: покушение на советника Зеленского не связано с законом об олигархах

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал покушение на советника Зеленского Сергея Шефира. Он считает, что инцидент не стоит связывать с планами принятия законопроекта об олигархах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой», его слова приводят РИА Новости.

Он заявил, что это преступление является беспрецедентным случаем, не связанным с борьбой с олигархами. Также спикер Рады призвал правоохранителей работать максимально эффективно и профессионально для поисков исполнителей и заказчиков убийства.

Ранее Владимир Зеленский назвал своего советника Сергея Шефира, пережившего покушение под Киевом, теплым и близким другом. Он заявил, что покушение являлось попыткой давления на него и отметил, что повлиять на Шефира невозможно.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Его автомобиль расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Шефир рассказал, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского.

В июле парламент Украины по инициативе Зеленского принял в первом чтении законопроект «об олигархах», согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести их реестр. Ко второму чтению документа было подано более 1200 поправок. Омбудсмен Украины заявляла, что данный законопроект противоречит конституции и нарушает права человека, поэтому не может быть поддержан.