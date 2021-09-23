На Украине заявили о поворотной точке в истории страны

Принятие закона об олигархах, направленного на ограничение влияния бизнесменов в политике и СМИ, стало поворотной точкой в развитии Украины как независимого государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своем Facebook.

По его словам, это важнейший день в новейшей истории страны, ознаменовавший выбор украинского народа между прошлым и будущим. «Мы могли бы идти старой дорогой, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или пойти трудной и никем не пройденной тропой изменений», — написал глава СНБО.

Он пояснил, что в течение 30 лет с момента обретения независимости Украину пытались завести в тупик или повести «по московскому тракту, усеянному костями украинцев». Теперь же, отметил чиновник, страна навсегда избавится от олигархической системы власти, благодаря чему можно построить государство равных возможностей.

23 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским, который в марте объявил войну олигархам из-за их чрезмерного влияния на политическую жизнь республики.

Оппозиция и политологи критиковали инициативу за возможность наделить СНБО внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом. По мнению противников этой идеи, таким образом окружение президента сможет установить неограниченный контроль за политической жизнью страны.