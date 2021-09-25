Глава UFC отреагировал на арест лучшего бойца организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал арест американского бойца смешанного стиля (MMA) Джона Джонса. Его слова приводит MMA Fighting.
«Конечно, будем следить за развитием этой ситуации. Честно, Лас-Вегас будто бы не создан для Джонса. Это снова подтвердилось», — считает Уайт. Он также признался, что ему сложно как-то реагировать на происходящее с лучшим бойцом UFC, для которого это уже не первый арест.
«Я уже даже не удивляюсь. Когда мы зовем его в Вегас, такие вещи, можно сказать, гарантированы. Черт, да его даже ради включения в Зал Славы невозможно пригласить без таких вот проблем. У этого парня внутри хватает демонов», — заявил Уайт.
24 сентября стало известно, что Джонс арестован по подозрению в домашнем насилии. В марте 2020-го американца задержали за пьяное вождение и ношение оружия.
Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Также американец — бывший чемпион организации в полутяжелом весе. Боец перешел в тяжелую весовую категорию.