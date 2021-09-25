Девушка убила своего возлюбленного телефоном

В Аргентине 22-летняя девушка убила своего возлюбленного, бросив ему в голову мобильный телефон, молодой человек получил удар аппаратом в висок. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел в городе Сальта. Во время ссоры Луис Дарио Гуантей (Luis Dario Guantay) ударил Роксану Аделину Лопес (Roxana Adelina Lopez) по лицу. В ответ девушка схватила телефон и бросила его в мужчину. Гаджет попал молодому человеку в висок. В результате удара у него начались головные боли, он обратился в больницу. Аргентинцу сделали операцию, однако он скончался 18 апреля, спустя восемь дней с момента ссоры. Мать умершего обратилась в полицию.

Новость о смерти молодого человека стала достоянием общественности только сейчас, когда выяснилось, что девушка умершего оказалась в центре расследования. Роксану отпустили на свободу под залог, пока расследование продолжается. Причина ссоры возлюбленных неизвестна.

Ранее следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела вокалистки рок-группы «Harley» Анастасии Хорольской. Тело 24-летней певицы в ванне обнаружила ее бабушка. В ходе расследования было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер. Причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушение.