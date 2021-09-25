Ряженых боевиков заподозрили в участии в женских митингах за «Талибан»

В женских маршах в поддержку «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) могут участвовать переодетые боевики. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась студентка и активистка из Кабула Тамана.

При этом девушка не исключила, что среди участниц демонстрации, помимо ряженых радикалов, могло быть и несколько жен талибов. «В остальном это просто шоу: они пытаются выставить женщин, несогласных с талибами, ненормальными развратницами», — заподозрила она.

По словам афганской активистки, в стране проходят и митинги против «Талибана» — она сама в них принимает участие. Боевики их жестко разгоняют: избивают и задерживают участников митингов и журналистов, стреляют в воздух. «Обещания талибов — лишь пустые слова. Они пытаются сделать вид, что изменились, но если они и изменились, то явно в худшую сторону», — рассказала Тамана.

Ранее стало известно, что «Талибан» вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления. Нуреддин Тораби, занимающий в новом правительстве пост главы комиссии по исполнению наказаний, осудил вмешательство мирового сообщества во внутренние дела страны и их возмущение по поводу казней талибов в прошлом, которые иногда происходили на глазах у толпы на стадионе.

1 мая 2021 года начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.