В Совфеде высмеяли «мечущегося по мировым площадкам» Зеленского

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который, как написал политик, «мечется по мировым площадкам» вместо того, чтобы проводить реформы в стране.

Так Пушков прокомментировал доклад Счетной палаты ЕС о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине. По его словам, еще в 2015 году в Париже у него произошел разговор «на высоком уровне». Собеседник сенатора сказал, что Европа не будет «вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции», если на Украине ничего не изменится.

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«Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», — написал член Совфеда.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отчиталась о том, что страна выполнила 58 процентов обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Наибольший прогресс в выполнении соглашения был достигнут в таких сферах, как «политический диалог, национальная безопасность и оборона», а также «юстиция, свобода, безопасность, права человека». Наименьший — в области финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством.