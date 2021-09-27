Украина захотела провести встречу в «нормандском формате» до ухода Меркель

Киев хочет провести встречу лидеров в «нормандском формате» еще до ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель и работает над этим. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча — лидеров "нормандского формата" — состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», — сказал Ермак в эфире телеканала ICTV. По его словам, Киев считает, что проведение такой встречи было бы «справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала».

Глава офиса Владимира Зеленского добавил, что консультации в «нормандском формате» проходят постоянно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношение Киева к «нормандскому формату» и назвал его «внешнеполитической шизофренией». Дипломат счел неадекватными требования украинской стороны к немедленной встрече «нормандской четверки» при отказе выполнять Минские договоренности.