Минцифры опровергло установку по умолчанию поисковика «Яндекс» на гаджетах

Минцифры опровергло сообщения об установке с 1 января 2022 года по умолчанию поисковика на гаджетах, которые продаются в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, поисковик «Яндекс» утвержден правительством в качестве поисковой системы для использования в 2022 году по умолчанию по результатам конкурсного отбора. «Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем», — подчеркнули в Минцифры.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что поисковик компании не будет устанавливаться по умолчанию. «Новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковой системы. В этом легко убедиться, открыв постановление правительства №1867, где описана механика выбора поисковой системы», — сообщили там. В компании уточнили, что пользователи будут как и раньше самостоятельно выбирать поисковую систему по умолчанию. Так, в 2022 году среди доступных наряду с Google будет и «Яндекс».

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В Минцифры также отметили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит выровнять условия использования российских и иностранных сервисов. «В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило «Яндекс» в качестве используемого по умолчанию поисковика на гаджетах, которые продаются в стране, с 1 января 2022 года. «Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", (...) используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — отмечается в постановлении.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства стал действовать в России 1 апреля 2021 года.

В конце марта некоторые пользователи пожаловались на то, что на их смартфонах появились неудаляемые приложения от «Яндекса». Вскоре после этого в Минцифры разработали поправки, согласно которым производители гаджетов должны будут обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ. В «Яндексе» поддержали предложение Минцифры и заявили, что пользователи должны иметь возможность удалить приложения, которыми они не хотят пользоваться.