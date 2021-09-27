«Яндекс» станет поисковиком по умолчанию на продаваемых в России гаджетах

Правительство России утвердило «Яндекс» как поисковик по умолчанию на устройствах

Правительство России утвердило «Яндекс» в качестве используемого по умолчанию поисковика на гаджетах, которые продаются в стране. Как сообщается на официальном портале правовой информации, изменения вступят в силу 1 января 2022 года.

«Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", (...) используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — отмечается в постановлении. Изменения были внесены в распоряжение правительства от 31 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства стал действовать в России 1 апреля 2021 года.

В конце марта некоторые пользователи пожаловались на то, что на их смартфонах появились неудаляемые приложения от «Яндекса». Вскоре после этого в Минцифры разработали поправки, согласно которым производители гаджетов должны будут обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ. В «Яндексе» поддержали предложение Минцифры и заявили, что пользователи должны иметь возможность удалить приложения, которыми они не хотят пользоваться.