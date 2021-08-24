Apple пригрозили штрафом за несоблюдение российского закона

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Малькевич прокомментировал жалобы покупателей продукции Apple, которые заметили, что компания обошла требования по установке отечественного ПО на iPhone. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил несоблюдение корпорацией закона и отметил, что за подобное нарушение компании может грозить штраф.

Малькевич сослался на мнение представителей Минцифры о том, что Apple «недостаточно отработала механику предустановки» российских приложений на смартфоны, которые поставляются в страну. У IT-гиганта было время на то, чтобы исправить ситуацию, потому что сроки на выполнение закона неоднократно переносились, считает Малькевич.

«Нет оснований подозревать Apple в намеренном саботаже, однако если несоблюдение закона все же будет доказано, компании следует назначить штраф. Дело не в размере санкции (очевидно, что 200 тысяч рублей — незначительная сумма для IT-гиганта), а в обеспечении порядка. Правила должны быть едины для всех», — сказал член ОП РФ. Он добавил, что подавляющее большинство производителей техники исполняют российское законодательство.

Ранее о жалобах пользователей на Apple сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. Он написал, что у него появились вопросы к производителю гаджетов после того, как несколько человек не смогли загрузить обязательное к установке российское ПО на свое недавно приобретенные iPhone.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому производители гаджетов не имеют права продавать смартфоны, планшеты и компьютеры без предустановленного российского программного обеспечения. Закон вступил в силу 1 апреля.