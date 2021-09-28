В Совфеде оценили вызов посла Украины в венгерский МИД

Все в мире не обязаны согласовывать свои газовые контракты с Киевом. Почему Украина решила диктовать странам свои условия и требовать помощи не ясно, но долго это продолжаться не будет. В скором времени, им укажут на их место. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру», комментируя поведение украинских властей по отношению к заключенному между Венгрией и Россией договору по прокачке газа.
Ранее стало известно, что посла Украины вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за конфликта, вызванного заключенным Будапештом контрактом с «Газпромом» по поставкам российского газа.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерение Украины обратиться в Европейскую комиссию возмутительно и является недружелюбным жестом после всей помощи, которую Венгрия оказала республике. «Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», — подчеркнул Сийярто.
А с какого перепугу?
Реакция Украины на чужие контракты по газу поражает, высказался Владимир Джабаров. «Почему-то Украина считает, что все страны должны согласовывать свои газовые и энергетические контракты с Киевом. А с какого перепугу?» — задался вопросом российский политик.
Сенатор убежден, что высказывания украинской власти начинают раздражать не только Россию, но и европейские страны. Он заявил, что в Евросоюзе уже устали от постоянного навязывания Киевом своих условий и не вполне понимают, чего на Украине добиваются. «Может, вообще оставить их в покое и пусть они сами со своими проблемами разбираются? А они в свою очередь оставят в покое Евросоюз и НАТО», — предложил Джабаров.
Он отметил, что Москва выполняет свои обязательства по прокачке газа перед Киевом, однако после 2024 года, как выразился сенатор, вряд ли у кого-то останется такое желание. «Все 30 лет прокачки газа через Украину одни проблемы: то с ценой, то с задержкой платежей, то какие-то условия возникают. Кому это надо? Вот пусть украинские власти сделают что-то сами, а не наживаются на трубе, которую им оставила советская власть в наследство 30 лет назад вследствие их географического положения», — отметил сенатор.
27 сентября «Газпром» подписал с Будапештом долгосрочный контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года.
Сделка вызвала негодование у украинских властей, которые заявили о разочарованности в действиях венгерского правительства. В МИД Украины заключили, что контракт несет угрозу национальной безопасности страны и наносит ущерб двусторонним отношениям республик.
Также Киев заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в сфере энергетики.
В ответ на данные претензии глава МИД Венгрии Сийярто призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела страны и отказаться от политизации экономических интересов.