В Совфеде оценили вызов посла Украины в венгерский МИД

Все в мире не обязаны согласовывать свои газовые контракты с Киевом. Почему Украина решила диктовать странам свои условия и требовать помощи не ясно, но долго это продолжаться не будет. В скором времени, им укажут на их место. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру», комментируя поведение украинских властей по отношению к заключенному между Венгрией и Россией договору по прокачке газа.

Ранее стало известно, что посла Украины вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за конфликта, вызванного заключенным Будапештом контрактом с «Газпромом» по поставкам российского газа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерение Украины обратиться в Европейскую комиссию возмутительно и является недружелюбным жестом после всей помощи, которую Венгрия оказала республике. «Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», — подчеркнул Сийярто.

А с какого перепугу?

Реакция Украины на чужие контракты по газу поражает, высказался Владимир Джабаров. «Почему-то Украина считает, что все страны должны согласовывать свои газовые и энергетические контракты с Киевом. А с какого перепугу?» — задался вопросом российский политик.

Сенатор убежден, что высказывания украинской власти начинают раздражать не только Россию, но и европейские страны. Он заявил, что в Евросоюзе уже устали от постоянного навязывания Киевом своих условий и не вполне понимают, чего на Украине добиваются. «Может, вообще оставить их в покое и пусть они сами со своими проблемами разбираются? А они в свою очередь оставят в покое Евросоюз и НАТО», — предложил Джабаров.

Почему Венгрия должна спрашивать разрешения Украины на получения газа из России и по какому маршруту им это делать? Почему Украина считает себя центром Земли? Все с ними должны согласовывать свои действия и помогать вытягивать их из болота Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Он отметил, что Москва выполняет свои обязательства по прокачке газа перед Киевом, однако после 2024 года, как выразился сенатор, вряд ли у кого-то останется такое желание. «Все 30 лет прокачки газа через Украину одни проблемы: то с ценой, то с задержкой платежей, то какие-то условия возникают. Кому это надо? Вот пусть украинские власти сделают что-то сами, а не наживаются на трубе, которую им оставила советская власть в наследство 30 лет назад вследствие их географического положения», — отметил сенатор.

27 сентября «Газпром» подписал с Будапештом долгосрочный контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года.

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Сделка вызвала негодование у украинских властей, которые заявили о разочарованности в действиях венгерского правительства. В МИД Украины заключили, что контракт несет угрозу национальной безопасности страны и наносит ущерб двусторонним отношениям республик.

Также Киев заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в сфере энергетики.

В ответ на данные претензии глава МИД Венгрии Сийярто призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела страны и отказаться от политизации экономических интересов.