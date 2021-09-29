Военная хунта в Гвинее запретила своим членам баллотироваться на выборах

Военная хунта в Гвинее обнародовала план перехода к гражданскому правлению и запретила своим членам баллотироваться на следующих национальных и местных выборах. Об этом сообщает The East African.
По словам военных, «переходная хартия» вернет власть в стране гражданскому населению. Документ устанавливает ряд задач, включающих разработку новой конституции и проведение «свободных, демократических и прозрачных» выборов. Сроки переходного периода будут согласованы с Переходным национальным советом, состоящим из 81 члена.
5 сентября войска под командованием полковника спецназа Мамади Думбуя устроили государственный переворот и арестовали 83-летнего президента Альфа Конде. Полковник анонсировал роспуск правительства, отмену конституции, а также закрытие границ государства.
Конде стал первым демократически избранным президентом Гвинеи в 2010 году и был переизбран в 2015-м. В 2020 году президент принял новую конституцию, которая позволяла ему баллотироваться на третий срок. Этот шаг привел к массовым протестам.
Жители гвинейской столицы Конакри приветствовали задержание мятежниками президента страны. Многие граждане стоя аплодировали военным, радуясь смене режима.