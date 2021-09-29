От Тутберидзе к Плющенко ушел еще один фигурист

Российский фигурист Марк Лукин перешел из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил в своем Instagram.

Плющенко поприветствовал 13-летнего спортсмена в своей команде. Причины такого решения юниора не сообщаются. Лукин имеет звание кандидата в мастера спорта. В нынешнем сезоне он занимал четвертые места на этапе Кубка Москвы и открытом первенстве столицы.

Лукин стал еще одним спортсменом, перешедшим из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Ранее так же поступили несколько спортсменов, среди которых Вероника Жилина, Алена Косторная и Александра Трусова. Две последние фигуристки позже вернулись к Тутберидзе.