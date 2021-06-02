Тренер академии Плющенко объяснил неудачи ушедших от Тутберидзе фигуристок

Сергей Розанов, тренер академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, объяснил неудачи фигуристок после ухода из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, проблемы могут заключаться в непривычной системе подготовки или дисциплине. «А может, им просто не хватает самой Этери Георгиевны, контакта с ней, настроя, который она дает на тренировках и соревнованиях», — добавил тренер.

Розанов, который раньше тренировал фигуристов в группе Тутберидзе, также отметил, что его полностью устраивает нынешнее место работы. При этом он не стал исключать возможности своего возвращения.

За последний год в группу Тутберидзе вернулось несколько фигуристок, которые ранее уходили от тренера. 20 сентября 2020-го со специалистом воссоединилась двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.

6 марта в группу Тутберидзе из академии Плющенко вернулась чемпионка Европы Алена Косторная, а 1 мая в том же направлении проследовала бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.