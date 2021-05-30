Сотникова рассказала об огромном риске в группе Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в авторской колонке на сайте газеты «Спорт-Экспресс» порассуждала о влиянии отпуска на спортсменов.

Она отметила, что всегда отдыхала очень мало — от семи до десяти дней. Исключением стал месячный отпуск после победы на Играх-2014. Сотникова также добавила, что слышала о подобных отпусках в группе тренера Этери Тутберидзе. По словам россиянки, подобный отдых предусмотрен для спортсменок, которые провели хороший сезон.

«На мой взгляд, затяжные каникулы — огромный риск. По крайней мере, в нашем виде спорта, где парочка лишних килограммов — уже проблема», — добавила Сотникова. Она также отметила, что считает оптимальным сроком для отдыха десять дней.

Сотникова первой из россиянок завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, это произошло на Играх 2014 года в Сочи. В ее активе также два серебра чемпионатов Европы.