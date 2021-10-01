Опубликовано видео поджога здания правительства российского региона

Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом поджога здания правительства Мурманской области.

На кадрах видно, как неизвестный на крыльце здания правительства российского региона бросает в него бутылки с зажигательной смесью, после чего убегает. Также на видео видны последствия поджога — следы возгорания на входной двери в здание.

О попытке поджога здания правительства Мурманской области сообщалось ранее. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 1 октября, когда в здании находились сотрудники городской администрации. По предварительным данным, пострадал охранник. На месте происшествия работают правоохранители.