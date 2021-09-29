Сотрудника КГБ Белоруссии застрелили из ружья в квартире жилого дома

Сотрудник Комитета государственной безопасности Белоруссии погиб при проведении контртеррористической операции. Он был застрелен из ружья в одной из квартир жилого дома, получив травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщается на сайте КГБ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Сотрудник от полученных ран умер. Ответным огнем преступник был уничтожен КГБ Фото: КГБ Белоруссии

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По факту убийства Следственным комитетом республики было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»). Проводятся следственные мероприятия.

Также была задержана 40-летняя супруга нападавшего, которая в момент происшествия вела видеосъемку. Она подозревается в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.

Личность нападавшего

Мужчина, открывший огонь — 31-летний житель Минска. Сотрудники Комитета производили специальные мероприятия и отрабатывали адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Нападавший отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней, после чего начал вести съемку. После проникновения правоохранителей в квартиру он открыл огонь из ружья, передает «БелТА» со ссылкой на Следком.

Telegram-канал NEXTA сообщает, что стрельба случилась в Минске в доме по адресу Якубовского, 29. Также было опубликовано видео, на котором несколько человек сначала стучат в квартиру со словами: «Милиция, откройте дверь», а затем начинают взламывать дверь.

В одну из квартир ворвались силовики. Жилец выстрелил в одного из них из охотничьего ружья и был смертельно ранен в ответ. По предварительной информации, убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич, ему было 32 года, работал в EPAM Systems Nexta Фото: @nexta_tv

Ранее в КГБ заявили, что обладают информацией о подготовке из-за границы терактов в Минске и других регионах. По словам председателя КГБ республики Ивана Тертеля, заказчики и исполнители терактов известны. Глава КГБ пообещал в скором времени поделиться подробностями с общественностью.

Он также уточнил, что спецслужбы некоторых западных государств знают о планах террористов, но не принимают никаких «мер по локализации их деятельности на своей территории».

Реакция в Белоруссии

В Следственном комитете выразили соболезнования по поводу гибели офицера. Там отметили, что скончавшийся от полученных ран сотрудник КГБ 1990 года рождения имел супругу и малолетнего ребенка.

Жители Минска несут цветы к зданию Комитета, чтобы почтить память погибшего. Соболезнования смертельно раненому при выполнении служебного долга также выразили в Минобороны. Слова поддержки сказали в Министерстве информации.

Мужество и героизм таких людей, готовых пожертвовать собой во благо мира и спокойствия наших граждан, неоценимы. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами Министерство информации Фото: Официальный интернет-портал президента Белоруссии

Белорусская общественность также резко осудила действия расстрелявшего сотрудника КБГ мужчины. Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин в беседе с «БелТА» назвал произошедшее апофеозом экстремизма и дикой трагедии.

Во время отработки одного из адресов, где, предположительно, проживал участник экстремистской группировки, был убит сотрудник КГБ. Это убийство стало апофеозом экстремизма и для всего белорусского народа открыло истинное лицо предателей-террористов, негодяев и подлецов, преступников, скрывающихся за рубежом, и тех, кто их укрывает и финансирует Николай Щекин Кадр: СБ ТВ/ YouTube

Эксперт РОО «Белая Русь» Петр Петровский сравнил произошедшее с операцией «Гладио» времен холодной войны, когда западные спецслужбы использовали экстремистские сети для проведения терактов. Он подчеркнул, что вокруг Белоруссии происходит милитаризация границ, а планируемые атаки направлены на подрыв доверия к официальной власти.

Политический аналитик Александр Шпаковский уверен, что произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения, которое получило поддержку после выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

Вменяемые противники власти на настоящем этапе дистанцируются от этого явления, впадают в своего рода политическую апатию — «ни за тех, ни за этих», но в целом находятся в законных рамках. Выходит так, что в рядах «активистов» остались самые экзальтированные адепты, потерявшие ориентиры добра и зла, а также чувство самосохранения Александр Шпаковский Кадр: Телеканал ОНТ/ YouTube

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич подчеркнул, что реакция на убийство сотрудника КГБ должна быть жесткой и беспощадной. Также должны быть привлечены меры для привлечения к ответственности тех, кто находится за границей, руководит, финансирует и организует подобные преступления.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал подозреваемых в поджоге дома депутата.

В июле зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Гайдукевич заявил, что его дом забросали коктейлями Молотова. По его словам, «по счастливой случайности никто не пострадал». Сосед успел запомнить внешность предполагаемого поджигателя и автомобиль, на котором тот уехал.

В Белоруссии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждали, что за происходящим стоит Запад и в страну поступает оружие из Украины для подготовки терактов.

