Правозащитница рассказала о длительной угрозе для девочек из-за действий талибов

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, получившая в 2014 году Нобелевскую премию мира, рассказала о длительной угрозе для девочек в Афганистане из-за действий радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Ее цитирует РИА Новости.

По словам правозащитницы, введенный временный запрет на посещение девочками школ может продлиться годы.

«И мы должны помнить, что в 1996 году, когда талибы объявили о временном запрете на образование для девочек, этот временный запрет действовал в течение пяти лет. Я беспокоюсь, что этот временный запрет на образование для девочек в Афганистане может продлиться еще многие и многие годы», — сказала Юсуфзай

Она призвала мировое сообщество занять смелую позицию по этому вопросу и не идти на компромиссы.

19 сентября представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что они разрешат девочкам снова ходить в школу только после того, как для этого будет создана безопасная среда. При этом Муджахид не смог ответить на вопрос о том, что именно талибы подразумевают под безопасной для девочек средой.

Ранее талибы разрешили женщинам учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».