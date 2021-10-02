Россиянам рассказали о простых способах лечения сколиоза

Практически все нарушения осанки у взрослых поддаются лечению. Такого мнения придерживается врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. О простых способах избавления от сколиоза он рассказал в интервью порталу NEWS.ru.

По словам специалиста, нужно уделять внимание профилактике заболеваний, связанных с нарушениями осанки. Но даже если отклонения в строении позвоночника уже имеются, их можно устранить, если не произошло достаточно грубых изменений. Самый доступный способ — активно двигаться.

«Если вы очень долго сидите, то логично, что нужно подвигать всеми отделами позвоночника и тела, которые у нас максимально не двигались. Это грудной, поясничный и шейный отделы. Поделать элементарную гимнастику, хотя бы по 15 минут в день. Уже этого будет достаточно, чтобы организм находил в себе силы и энергию противостоять болезням», — сказал российский врач.

Для профилактики сколиоза, по мнению врача-невролога, можно заниматься в спортзале, однако подойдут и обычные разминочные упражнения, в ходе которых задействуются все и сгибательные, и разгибательные группы мышц. В частности, можно совершать легкие ротационные движения головы, наклоны и подъем коленей, что поможет избавиться от боли и напряжения.

«Проводя базовые движения, вы, по сути, профилактируете все виды застойных явлений и разрушение позвоночника», — заключил Евдокимов.

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