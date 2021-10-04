Курс биткоина вырос на 1,4% за несколько минут и торговался по 48 447,6 доллара за монету

Курс биткоина на торгах 4 октября вырос за несколько минут на 1,4 процента — в 17:01 по московскому времени он торговался по 48 447,6 доллара за монету. По состоянию на 18:15 он упал в цене и стоил 47 549,9 доллара.

Последний раз стремительный взлет биткоина был зафиксирован 1 октября. Криптовалюта выросла сразу на 11,3 процента, поднявшись с 44 917 до 47 602 долларов. Скачку курса предшествовало резкое падение. 24 сентября курс криптовалюты рухнул на 9,3 процента, до 40 908 долларов, из-за решения Народного банка Китая (НБК, аналог ЦБ) запретить все транзакции, связанные с криптовалютой.

В начале октября генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил, что не считает биткоин конкурентом золота в долгосрочной перспективе. По его словам, природа биткоина и золота сильно разнится, поскольку у них разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга. Он напомнил, что биткоин считается инструментом для расчетов, а не средством накопления капитала.

В конце сентября аналитик крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Марион Лабур заявила о рисках использования биткоина для накопления сбережений. Главной причиной высокой волатильности криптовалюты она считает то, что две трети произведенных на данный момент токенов используются в качестве инвестиций или объекта спекуляций.