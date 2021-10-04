Мост в Риме сгорел из-за неосторожного обращения с огнем

В Риме прокуратура инициировала следствие в отношении неизвестных лиц, спровоцировавших возгорание моста на юге города. Предположительно, сооружение сгорело из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, 3 октября. Следователи полагают, что пламя возникло в бараках, расположенных под мостом. Там живут бездомные. Впоследствии огонь охватил сооружение. Изначально рассматривалась версия короткого замыкания, но она уже отклонена.

В пожаре никто не пострадал, но мосту, построенному в XIX веке, нанесен существенный ущерб. Некоторые его конструкции частично обвалились. Кроме того, вывод переправы из строя привел к серьезным транспортным проблемам на юге Рима, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что российское правительство выделило несколько сотен миллиардов рублей на капитальный ремонт и реконструкцию мостов в аварийном состоянии и строительство новых сооружений. Средства распределят в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в ближайшие три года .