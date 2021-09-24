В России оценили дефицит средств на ремонт опасных мостов

Российское правительство выделило несколько сотен миллиардов рублей на капитальный ремонт, реконструкцию мостов в аварийном состоянии и строительство новых сооружений. Именно во столько оценили дефицит средств, необходимых регионам для приведения опасных дорожных конструкций в нормативное состояние, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина 24 сентября.

Бюджет специальной программы по ремонту мостов и путепроводов в субъектах страны, по словам зампредседателя правительства, составит 287,8 миллиарда рублей. Средства в ближайшие три года распределят в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

По данным правительства, на дорогах России около 64 тысяч мостов, путепроводов и эстакад, семь процентов от их общего количества аварийные. Многие объекты были построены в середине прошлого столетия и перестали справляться с выросшей в разы нагрузкой от автомобильного транспорта. «До 2024 года мы планируем направить регионам 200 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще 87,8 миллиарда рублей — для строительства 121 путепровода», — уточнил вице-премьер.

После трехлетней запланированной программы работа продолжится. По предварительным оценкам федеральных чиновников, чтобы закрыть вопрос с основными аварийными сооружениями на дорогах потребуется еще более 500 миллиардов рублей.

Ранее Марат Хуснуллин объяснил связь роста цен на жилье со спросом на общественный транспорт среди россиян. Как отметил чиновник, несмотря на продвигаемые инициативы комплексного развития дорожной инфраструктуры, в городах растет автопарк личных машин жителей, под который требуется строить больше парковок при домах, что отражается на стоимости «квадратов» новых квартир.