Подорожание жилья в России связали с непопулярностью общественного транспорта

Рост цен на жилье в многоквартирных домах по стране подогревается отказом россиян от общественного транспорта в пользу личных автомобилей. Такую связь подметил и объяснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, указав на засилье парковок в городах, передает «Интерфакс».

Как отметил вице-премьер, несмотря на продвигаемые федеральными властями инициативы комплексного развития дорожной инфраструктуры, во многих регионах поездки на общественном транспорте по-прежнему непопулярны и проигрывают в спросе собственным средствам передвижения россиян. Под растущий автопарк с каждым годом требуется больше парковочных пространств во дворах домов, что неминуемо выливается в подорожание квадратных метров жилья, подчеркнул чиновник.

«Один из очень серьезных вопросов — нормативы на парковочные пространства. Сегодня мы строим огромное количество парковок, увеличивая нагрузку на стоимость квартир. При этом дороги не способны пропустить такое количество машин», — заявил Хуснуллин на форуме «Дни лидеров муниципального управления».

Доля пассажирооборота в России на общественном транспорте за последнее десятилетие упала на 19 процентов. Строить новые магистрали такими же темпами по стране невозможно, добавили в правительстве. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин призвал региональных чиновников обеспечить обучение главных архитекторов мировым тенденциям планирования городских пространств. «Можно под каждый дом загнать минимум два этажа парковок, но все же, наверное, должны быть другие решения», — добавил глава ведомства.

Как ранее сообщили в Центробанке, с начала пандемии коронавируса стоимость квадратного метра недвижимости в России выросла почти на 40 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что за последние полтора года «квадрат» жилья подорожал сильнее, чем за семилетний период с 2013-го и по 2020-й.