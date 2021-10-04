Американские ВМС объявили охоту на российские подводные лодки

Американские военно-морские силы начнут охоту на российские подводные лодки. Об этом пишет обозреватель издания National Interest Калеб Ларсон.

Он напомнил о пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ВМС США, в котором говорится о том, что новая оперативная группа, получившая название Greyhound (рус. борзая, гончая — прим. «Ленты.ру»), поручит эскадренным миноносцам типа «Арли Берк» приготовиться к противодействию угрозам безопасности США со стороны России.

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Ларсон привел слова главы Северного командования США о том, что возможности российского флота постоянно растут и сейчас представляют существенную угрозу как для Восточного побережья США, так и для Европы. По мнению Ларсона, особую озабоченность у американских военных вызывает способность российских подлодок шпионить и нарушать линии связи, обрезая кабели, проложенные по дну Атлантического океана.

«Обрыв этих линий коммуникации создает серьезную угрозу безопасности Штатов и Европы», — отметил Ларсон.

По его словам, задача Greyhound — удержать преимущество США над Россией в Западной Атлантике у Восточного побережья Америки. Для этого, отмечает Ларсон, каждый корабль типа «Арли Берк» оснащен активной гидроакустической системой и буксируемой гидроакустической системой, а также мощными противолодочными ракетами.

О создании оперативной группы эсминцев Greyhound стало известно в конце сентября. По словам командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна, корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории США с моря.

