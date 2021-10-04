КНДР восстановила линии связи с Южной Кореей

КНДР восстановила все линии связи с Южной Кореей в 3:00 по московскому времени в понедельник, 4 октября. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Уточняется, что стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.

Ранее в КНДР анонсировали восстановление всех линий связи с Южной Кореей в понедельник, 4 октября в 09:00 по местному времени (03:00 по Москве).

О готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей 30 сентября заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, данное решение направлено на улучшение текущих отношений двух стран и построение мира на Корейском полуострове.

Летом 2020 года Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной. Тогда отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.

