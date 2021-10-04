На согласительном совете Рады произошел конфликт между спикером и депутатами

Спикер Рады обвинил комитет по нацбезопасности в подлоге текста закона об олигархах

Депутаты фракции партии президента Украины «Слуга народа» покинули согласительный совет Верховной Рады, обвинив спикера парламента Дмитрия Разумкова в тщеславии. Конфликт произошел на фоне обсуждения итогового текста закона об олигархах, передает Telegram-канал «Страна.ua».

По информации издания, в ходе заседания Разумков выдвинул обвинения против комитета по обороне и национальной безопасности Рады в подлоге документов.

По его словам, комитет передал ему на подпись текст законопроекта без проголосованных депутатами взаимоисключающих правок по определению статуса олигарха, что нарушает законодательный регламент. Разумков также подчеркнул, что, пока он занимает пост спикера парламента, в стенах Рады будет главенствовать закон.

В ответ на эти обвинения депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Разумков превратил согласительный совет в ярмарку политического тщеславия.

23 сентября Рада приняла во втором, последнем, чтении законопроект о «деолигархизации», инициированный Владимиром Зеленским. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Им запретят финансировать политические партии и владеть СМИ.

На следующий день комитет Рады по обороне и национальной безопасности принял решение направить закон об олигархах на повторное голосование, так как в ходе состоявшегося в парламенте голосования были приняты несколько противоречащих поправок. Позднее данное решение комитета было отменено.