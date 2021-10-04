Снявшийся с боя против Яна американец Стерлинг пообещал избить его в реванше

Американский боец Стерлинг: Ян — кусок дерьма, в реванше я жестоко его изобью

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг заявил, что с нетерпением ждет возможности подраться с россиянином Петром Яном. Его слова приводит MMA Fighting.

Снявшийся с боя против Яна американец пообещал жестоко избить соперника в реванше. «Я думаю, что Ян — кусок дерьма. Очень хочу с ним подраться. Обещаю вам, в какой-то момент поединка я просто изобью его», — заявил Стерлинг.

В конце сентября Стерлинг отказался от поединка с Яном, запланированного на 30 октября. Боец объяснил, что не готов форсировать подготовку после перенесенной в апреле операции на шее. В результате россиянин подерется с другим американцем Кори Сэндхэгеном, на кону будет стоять пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Первый бой Яна со Стерлингом состоялся 7 марта в Лас-Вегасе. Россиянин имел преимущество по ходу поединка, но нанес сопернику запрещенный удар и был дисквалифицирован. Победу присудили Стерлингу, он отобрал у Яна титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.