Немецкий депутат захотел подать иск в суд ради признания «Спутника V»

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дем намерен подать иск в Федеральный административный суд Германии ради признания прививок российским «Спутник V» в качестве основания для получения сертификата о вакцинации. Такое заявление он сделал в понедельник агентству RND.

Дем пояснил, что захотел подать иск в суд после того, как получил отказ административного земельного суда города Кассель в признании вакцинации «Спутником V». Суд постановил, что привитые им не имеют права на получение германского сертификата.

«Это решение грубо нарушает принцип равенства», — заявил немецкий депутат. В мае политик получил прививку «Спутника V», а в июле получил второй компонент препарата в Сан-Марино.