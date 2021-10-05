Facebook и Instagram выполнили требования российских властей

Компания Facebook по требованию российских властей удалила с площадки и с принадлежащей ей социальной сети Instagram публикации с запрещенным в России контентом, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).

Несмотря на то, что корпорация выполнила требования российских властей, ей по-прежнему грозит штраф в одну десятую от оборота компании в России. Facebook должен был удалить материалы в течение первых суток после поступившего от РНК предписания, но он сделал это после вызова на составление протокола.

В протоколе, который предоставил РНК, упоминаются девять публикаций в Facebook и Instagram, которые противоречат российскому законодательству.

«Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3 500 уведомлений»), — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее Роскомнадзор попросили наказать Facebook за пиратские книги в Instagram. Эксперты отвечают, что во втором квартале этого года Instagram вошел в тройку платформ с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг. Социальная сеть заняла второе место антирейтинга: в приложении нашли более трех тысяч ссылок на незаконные материалы.