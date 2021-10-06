На Украине вспыхнул масштабный пожар

На Украине в городе Балаклея Харьковской области вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая также опубликовала видео.

По информации спасателей, огонь охватил больше 4,5 гектара открытой местности, был риск, что пламя охватит расположенные вблизи очага возгорания жилые дома. На данный момент пожарным удалось локализировать пожар, однако полностью ликвидировать его пока не получилось. Что касается причины возгорания, официальных заявлений от ГСЧС не поступало.

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Министерство иностранных дел Украины сообщило в Twitter, что на месте пожара работают три отделения службы спасения на автомобильных цистернах.

До этого пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея под Харьковом произошел 23 марта 2017 года, затем начала детонировать взрывчатка. Местных жителей эвакуировали из 10-километровой зоны поражения. Служба безопасности Украины квалифицировала случившееся как диверсию. Спустя полгода расследования генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды на склад.

В 2019 году на военных складах Балаклеи снова возник пожар. Тогда Государственное бюро расследований сообщило, что основной причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности.