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Две европейские страны приостановили вакцинацию Moderna

Швеция и Дания приостановили использование вакцины Moderna против COVID-19 для молодежи
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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Две европейские страны — Швеция и Дания — приостановили использование вакцины Moderna для молодых людей.

Как пишет The Local со ссылкой на Управление здравоохранения Дании, власти Дании прекратили прививать вакциной компании Moderna против COVID-19 подростков до 18 лет. Отмечается, что данное решение принято «в качестве меры предосторожности».

В свою очередь шведские власти приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом от компании Moderna молодых людей в возрасте до 30 лет из-за возросшего риска возникновения таких побочных эффектов, как воспаление сердечной мышцы или перикарда. В управлении здравоохранения страны отметили, что риск этого побочного эффекта очень невелик, пишет Associated Press.

Как заявил Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, власти «пристально следят за ситуацией и предпринимают незамедлительные действия» для обеспечения безопасности и эффективности вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли партии вакцины против коронавируса от компании Moderna с примесями, в которых обнаружили частицы нержавеющей стали.

В августе власти Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз препарата Moderna из-за примесей.

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