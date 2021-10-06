В США после прививки Johnson & Johnson умерла женщина

В США после прививки Johnson & Johnson скончалась жительница штата Вашингтон. Как уточняет Fox News, причиной смерти стало образование тромбов, спровоцированное препаратом.

Жительнице округа Кинг, чье имя не раскрывается, было около 40 лет. Прививку ей сделали 26 августа, смерть наступила через неделю, 7 сентября. Министерство здравоохранения Сиэтла и округа Кинг в официальном заявлении сообщило, что у погибшей был выявлен редкий, но серьезный недуг — синдром тромбоза с тромбоцитопенией (ТТС), который уже фиксировали у некоторых граждан, получивших инъекцию препаратом Johnson & Johnson.

В заявлении отмечается, что описываемый случай смерти от редкого синдрома стал первым в штате.

Ранее сообщалось, что регулирующий орган в США захотел объявить о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Уточнялось, что у пациентов, которые получили этот препарат в США, примерно в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре — аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.