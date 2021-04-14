Американская компания Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Там заявили, что компании известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом. «Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения», — говорится в тексте заявления.

Ранее регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.

В начале апреля журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.