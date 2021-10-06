«Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ

Российскую однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» — первый компонент российской «Спутник V» — одобрили для применения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) как отдельную вакцину. Об этом рассказали в официальном заявлении в Twitter-аккаунте Sputnik V.

Эту информацию подтвердили и в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Интерфакс».

ОАЭ одобрили использование «Спутника Лайт» и в качестве бустера — повторного введения вакцины для усиления защиты от вируса.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в России 6 мая. После этого вакцину также одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Киргизия, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины.

Препарат от COVID-19 «Спутник Лайт» показал высокую эффективность в Аргентине. По данным, предоставленным РФПИ, однокомпонентный препарат продемонстрировал эффективность от 78,6 до 83,7 процента среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет. В фонде заявляют, что вакцина эффективна и против госпитализации. Привитые «Спутник Лайт» более чем в 80 процентах случаев избегают госпитализации.

