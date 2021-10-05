Подсчитаны частные инвестиции в производство российских вакцин от коронавируса

Частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство отечественных вакцин от коронавируса составили 30 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому, передает РИА Новости.

Он уточнил, что эти средства выделялись «только на запуск вакцин уже индустриального производства».

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные вакцины от коронавируса очень эффективны.