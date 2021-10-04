Мурашко объяснил отсутствие зарубежных вакцин от коронавируса в России

Зарубежные производители не предлагают России свои вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Российская газета».

«Обращений по ввозу в Россию зарубежных вакцин от коронавируса в Сколково не поступало», — объяснил отсутствие зарубежных вакцин Мурашко во время выступления на форуме «Биотехмед».

Также министр подчеркнул, что более чем в 70 странах мира востребованы российские вакцины от COVID-19, в частности — препарат «Спутник V», который показал почти 95-процентую эффективность.

Ранее Мурашко заявил, что среди привитых от коронавируса россиян только два процента заболевают COVID-19. Большинство попадающих в стационары — не вакцинированы, рассказал министр.