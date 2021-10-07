Тысячи европейцев стали жертвами ошибки строителей

Несколько тысяч семей в графстве Донегол на севере Ирландии протестуют из-за опасного состояния их домов. Из-за ошибки при строительстве и брака стройматериалов здания разрушаются, под угрозой находятся около 20 тысяч объектов. Люди требуют от правительства полной компенсации затрат на восстановление жилья или приобретение равноценного, пишет The Guardian.

Материалы по теме «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами? Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?

Проблемные дома построили из строительных блоков, которые теряют свою прочность и крошатся, так как в них добавили слишком много минеральной слюды, заявляют эксперты. Точное количество домов, возведенных с нарушением норм и технологий, пока не установлено. Джозеф Маклафлин (Joseph McLaughlin), один из ирландцев, ставших жертвами нерадивых строителей, рассказал, что его жилище в городе Карндонаге покрылось трещинами. Когда он заказал экспертизу, специалист «просверлил стену так легко, будто это кусок масла», пожаловался собственник.

Европейцы бьют тревогу, узнав о намерениях правительства подписать план компенсации ущерба в пределах 350 тысяч евро за дом (около 29 миллионов рублей). По факту схема будет доступна не всем собственникам разрушающегося жилья либо покроет их затраты частично. «Мы намерены очень четко изложить наши взгляды на этот вопрос 8 октября и снова пойдем на улицы Дублина требовать, чтобы нам полностью возместили ущерб за проживание в опасных зданиях», — высказались собственники-активисты.

Министр жилищного строительства Ирландии Дарра О'Брайен (Darragh O’Brien) признал, что текущая схема поддержки жилищного фонда не работает, и заверил население, что принимает во внимание стресс и лишения собственников жилья при планировании решения этой проблемы.

В России крайне остро стоит проблема непригодного для проживания жилищного фонда из-за старости и изношенности домов. В сентябре в сибирском городе Кемерово в подъезде ветхой двухэтажки обрушился потолок. Здание признали аварийным в 2019 году, но людям до сих пор не предоставили новое безопасное жилье.