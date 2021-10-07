Лукашенко заявил о подтверждающих его победу соцопросах

Александр Лукашенко заявил о проведенных соцопросах, подтверждающих его победу на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведенных соцопросах, подтверждающих его победу на выборах в августе 2020 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он внимательно отслеживает, что пишут СМИ в Белоруссии, России, США и Европе. «В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил», — утверждает Лукашенко.

О каких конкретно исследованиях идет речь, он не указал.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жена арестованного оппозиционного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

За два месяца до выборов директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов заявил, что уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24 процента. При этом государственное телевидение утверждало, что рейтинг действующего президента — 72,3 процента.