Губерниев описал победу России над Словакией фразой «давайте обосрем сборную»

Журналист Губерниев о победе России над Словакией в отборе к ЧМ: «давайте обосрем сборную»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии.

Журналист обратил внимание на то, что команда играла плохо, однако с большим количеством травмированных игроков смогла добиться важной победы. «Давайте обосрем сборную! Мы же не можем иначе! У нас игроки приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом...» — описал победу Губерниев.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.