WADA лишил аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

Аккредитация московской антидопинговой лаборатории отозвана по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте агентства.

Российская сторона сохраняет за собой возможность обжаловать данное решение WADA в спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента уведомления. Лишение аккредитации блокирует работу столичной лаборатории: ее работники не смогут осуществлять анализ образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.

Исполком WADA принял решение отозвать аккредитацию московской организации, согласившись с рекомендацией дисциплинарного комитета агентства. Последний предлагал лишить лабораторию статуса «одобренный».

В декабре прошлого года CAS запретил России выступать под своим флагом на международных стартах. Мера также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных WADA в декабре 2019 года. Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.