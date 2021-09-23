Появились подробности задержания информатора WADA с наркотиками в Петербурге

«Фонтанка»: бегун и информатор WADA Хютте отказался от медосвидетельствования на наркотики

Полиция остановила четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Александра Хютте на Планерной улице в Санкт-Петербурге днем во вторник, 21 сентября. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли в правом кроссовке пакетик с веществом белого цвета. Такие подробности появились в распоряжении «Фонтанки».

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По предварительным данным, Хютте отказался проходить медосвидетельствование, но уточнил, что в пакетике находится наркотик, который он приобрел у знакомого. После этого 32-летнего бегуна отпустили.

Экспертиза подтвердила, что при себе у Хютте был наркотик. Возбуждено уголовное дело.

О задержании Хютте стало известно ранее 23 сентября.

В апреле 2017 года было объявлено о четырехлетней дисквалификации Хютте. Его наказали за нарушение антидопинговых правил в 2015-м.

Незадолго до объявления о дисквалификации также сообщалось, что россиянин был информатором WADA. Он вел переписку с международными спортивными органами, в которых обвинял соотечественников в применении допинга, а также давал показания против своего тренера. Целью Хютте было сокращение срока собственной дисквалификации.

Хютте — чемпион и вице-чемпион Европы в командном первенстве. Он также четыре раза побеждал на чемпионатах России в беге на короткие дистанции.