Звезда UFC из Китая впервые высказалась о нападках соперницы на коммунизм

Китаянка Чжан Вэйли прокомментировала слова Роуз Намаюнас о коммунизме перед их боем в UFC

Китайская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (MMA) Чжан Вэйли впервые прокомментировала высказывание своей бывшей соперницы Роуз Намаюнас о коммунизме перед их поединком. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Перед их схваткой на UFC 261 американка литовского происхождения заявила, что «лучше быть мертвой, чем красной». Непосредственно перед боем или после него китаянка не отреагировала на это высказывание. Болельщики раскритиковали Намаюнас за подобный выпад. Теперь же Вэйли впервые затронула эту тему.

«Мне кажется, тогда она перешла черту. Все мы, бойцы, пришли в UFC из-за своей общей страсти к единоборствам. Я пришла сюда ради дружбы с теми, кто разделяет мою любовь к боевым искусствам. Поэтому нельзя мешать политику и спорт», — заявила китайская девушка-боец.

В апреле перед боем с Вэйли Намаюнас дала интервью литовскому СМИ. В нем она процитировала выражение времен холодной войны: «Лучше быть мертвой, чем красной».

Поединок Вэйли и Намаюнас закончился победой американки. Китаянка лишилась пояса чемпионки UFC.