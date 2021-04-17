В команде чемпионки UFC из Китая отреагировали на слова о борьбе с красными

В команде китайской девушки-бойца смешанного стиля (MMA) Чжан Вэйли отреагировали на слова американки Роуз Намаюнас о борьбе с красными. Об этом сообщает South China Morning Post.

Тренер китаянки Рубен Паян признался, что команда Вэйли ознакомилась с комментариями Намаюнас. «В эту мыльную оперу мы не включаемся. Мы слишком сосредоточены на поединке. В команде слова Намаюнас даже не обсуждались. Увы, никакой эмоциональной оценки у нас нет», — заявил он.

Намаюнас и Чжан столкнутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 апреля. Американка литовского происхождения призналась, что противостояние со спортсменкой из Китая является для нее принципиальным по политическим мотивам. В беседе с литовским журналистом она повторила выражение времен холодной войны «лучше быть мертвым, чем красным», что вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов. Чжан — действующая чемпионка UFC и первая обладательница пояса из Китая.

Чжан завоевала пояс в поединке с бразильянкой Джессикой Андраде и защитила титул в бою с Джоаной Йенджейчик. Эта схватка была признана лучшей в 2020-м.