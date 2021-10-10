Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою

Тяжеловес Тайсон Фьюри должен подраться с победителем боя Диллиана Уайта и Отто Валлина

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри может провести следующий поединок с соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом сообщает The Sun.

33-летний боксер обязан защитить пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Вероятный соперник Фьюри — победитель противостояния между Уайтом и шведским тяжеловесом Отто Валлином.

Организация матча обусловлена тем, что Фьюри не сумел договориться о проведении поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика. Проигравший в поединке с украинским боксером Энтони Джошуа нацелился на реванш.

Фьюри удержал титул чемпиона мира по версии WBC в поединке с Деонтеем Уайлдером. Их третий поединок закончился победой британского тяжеловеса нокаутом в 12-м раунде. Американец потерпел второе поражение в карьере.