WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отозвать аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте агентства.

Российская сторона сохраняет за собой возможность обжаловать данное решение WADA в спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента уведомления. Лишение аккредитации блокирует работу столичной лаборатории: ее работники не смогут осуществлять анализ образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.

Ответ РУСАДА

Исполняющий обязанности главы российского антидопингового агентства РУСАДА Михаил Буханов заявил, что в организации не будут обжаловать решение WADA отозвать аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Его слова передает РИА Новости.

Документ, опубликованный Всемирным антидопинговым агентством является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 году. Обжаловать мы не будем, поскольку в этом нет никакого смысла. Надо работать дальше – готовить наших спортсменов в зимней Олимпиаде, что коллектив РУСАДА сейчас в полную силу и делает Михаил Буханов об обжаловании решения WADA

Буханов напомнил, что российская сторона не направляет биологический материал в московскую лабораторию с 2019 года. Тогда агентство признало лабораторию несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. По словам представителя РУСАДА, с 2019 года Россия перенаправляет все процессы логистики на европейские лаборатории. «Для нас сейчас отсутствие российской лаборатории является нормой. Жестко, но это так», — заключил он.

За что у России отняли флаг?

17 декабря 2020 года российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. В споре WADA против РУСАДА спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону международной организации.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре 2020 года. Российская сторона была намерена опротестовать санкции, наложенные международной организацией. Формально наказание от WADA оспаривало РУСАДА, но фактически решение о подаче апелляции принимали все крупные спортивные организации: Министерство спорта, Олимпийский и Паралимпийский комитеты.

В качестве третьей стороны в заседаниях участвовали представители Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея и российские спортсмены.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры сроком на четыре года. Российским спортсменам разрешалось принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Миллионный штраф

Помимо санкций спортсменов, РУСАДА обязали выплатить WADA взнос за исследования данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

1 270 000 долларов в такую сумму были оценены расходы WADA на исследования с января 2019 года

Корни допингового скандала

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Допинговый скандал в российском спорте произошел в 2015 году: тогда отечественные легкоатлеты были уличены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрывало факты применения допинга российскими атлетами. Затем скандал затронул и другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены также находились без права использовать национальный гимн и флаг.